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На Дону 227 человек вылечились от коронавирусной инфекции

На Дону 227 человек вылечились от коронавирусной инфекции
От коронавируса в Ростовской области за прошедшие сутки вылечились 227 человек. Об этом 3 октября сообщило региональное правительство.

Всего в донском регионе с опасной инфекцией справились 17 976 человек. От общего числа зараженных это составляет 79,6%.

В стационарах Ростовской области с коронавирусом борются 1 595 человек, среди которых 106 - в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

Жертвами пандемии стали 523 дончанина, из них семь мужчин в возрасте от 47 до 87 лет и две женщины 60 и 80 лет скончались за минувшие сутки.

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