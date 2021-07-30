На Дону выявили еще 438 случаев заболевания COVID-19

В Ростовской области пятый день подряд выявляют рекордное количество инфицированных коронавирусом. По данным на 2 августа, COVID-19 подхватили еще 438 человек.Большинство новых заболевших - молодежь от 18 до 45 лет (39,7%). Немного меньше их оказалось среди людей от 46 до 65 лет. В этой возрастной группе положительные тесты на коронавирус получили 33,5% человек. Борьбу с инфекцией начали и 11% пенсионеров от 66 до 79 лет и 6,4% - старше 80 лет. Не остались в стороне и дети. В числе заболевших оказалось 9,4% несовершеннолетних.За последние две недели ежедневный прирост зараженных коронавирусом увеличился на 100 человек, или на 25%. В середине июля медики выявляли около 330 инфицированных ежесуточно. С тех пор это число стремительно продолжает расти. Общее количество пациентов с COVID-19 с начала пандемии достигло 110 493 жителей, сообщили в региональном правительстве.