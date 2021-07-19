Число заболевших COVID-19 пополнили 348 жителей Ростовской области

В Ростовской области ежедневный прирост инфицированных коронавирусом за месяц вырос почти в два раза. В середине июня ежедневно диагноз подтверждался максимум у 177 человек. За сутки с 20 по 21 июля специалисты выявили 348 случаев заражения COVID-19.Среди новых инфицированных большинство - молодежь от 18 до 45 лет (44,3%). На второй позиции остаются люди от 46 до 65 лет (28,7%), а на третьей - от 66 до 79 лет (11,5%). В числе заболевших оказались и дети - 8,9% несовершеннолетних. Меньше всего пациентов с коронавирусом зафиксировали среди пожилых жителей донского региона старше 80 лет (6,6%).Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 105 720 человек. По информации областного правительства, 4 990 из них не смогли побороть инфекцию.