На Дону число инфицированных COVID-19 перевалило за 105 тысяч

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 340 человек. По данным на 19 июля, лидерами по числу инфицированных остается молодежь. В этой возрастной группе выявили 149 случаев заражения (43,8%). Немного меньше оказалось среди заболевших жителей региона в возрасте от 46 до 65 лет (101 человек, или 29,7%).Среди пенсионеров от 66 до 79 лет пациентами с COVID-19 стали 36 человек (10,6%). Меньше всего случаев инфицирования обнаружили у пожилых людей старше 80 лет и несовершеннолетних. За последние сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 15 пожилых (4,4%) и 39 детей (11,5%).Всего с начала пандемии заболели 105 026 жителей донского региона. Из них 4 949 скончались от тяжелых последствий. По информации областного правительства, все они страдали хроническими заболеваниями.