Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону число инфицированных COVID-19 перевалило за 105 тысяч

На Дону число инфицированных COVID-19 перевалило за 105 тысяч
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 340 человек. По данным на 19 июля, лидерами по числу инфицированных остается молодежь. В этой возрастной группе выявили 149 случаев заражения (43,8%). Немного меньше оказалось среди заболевших жителей региона в возрасте от 46 до 65 лет (101 человек, или 29,7%).

Среди пенсионеров от 66 до 79 лет пациентами с COVID-19 стали 36 человек (10,6%). Меньше всего случаев инфицирования обнаружили у пожилых людей старше 80 лет и несовершеннолетних. За последние сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 15 пожилых (4,4%) и 39 детей (11,5%).

Всего с начала пандемии заболели 105 026 жителей донского региона. Из них 4 949 скончались от тяжелых последствий. По информации областного правительства, все они страдали хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.