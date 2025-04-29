Мемориальную доску установили на фасаде школы в честь бойца из Ростовской области

Фото: газета Земля

В Ростовской области увековечили память участника специальной военной операции, установив мемориальную плиту. Об этом информирует издание «Земля».Торжественное открытие памятной доски состоялось 29 апреля в поселке Чистоозерном. Мемориальная табличка в честь Сергея Гармаша была размещена на стене Богдановской школы.Сергей родом из хутора Богданова Каменского района. После завершения учебы в школе он поступил на работу в железнодорожную отрасль, где занимал должность монтера пути на станции Репной. В 1993 году его призвали в армию, где он проходил срочную службу в Севастополе, будучи матросом на сторожевом корабле "Ладный". После демобилизации он продолжил трудовую деятельность на железной дороге, отдав ей в общей сложности три десятилетия.В сентябре 2022 года Сергей добровольно вступил в ряды участников специальной военной операции. В марте 2023 года он получил ранение и проходил лечение в госпитале Ростова. После реабилитации он вновь вернулся на линию фронта, где трагически погиб в апреле 2024 года в населенном пункте Красное Донецкой Народной Республики.За проявленные мужество и героизм Сергей Гармаш был посмертно награжден государственной наградой – орденом Мужества.