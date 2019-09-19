В Ростовской области выросло количество заболевших лихорадкой Западного Нила



Число жителей Ростовской области, заболевших лихорадкой Западного Нила, продолжает стремительно расти. Если в августе было зафиксировано всего 11 случаев, то на 20 сентября это число составляет более 90, сообщили в управлении Роспотребнадзора.



Сейчас заболевание больше распространено в 14 районах Ростовской области - в Ростове, Таганроге, Аксайском, Неклиновском, Мясниковском, Сальском, Матвеево-Курганском, Азовском, Веселовском, Чертковском и Каменском районах, в Батайске, Шахтах и Новошахтинске. В борьбе с заболеванием было обработано 1103,52 гектаров территорий в Ростовской области.



Передается заболевание от зараженных комаров. Инкубационный период составляет примерно неделю. Человека знобит и повышается температура.