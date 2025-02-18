Под суд пойдет бывший замначальника отдела Ространснадзора за получение взяток

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В Ростовской области будут судить бывшего замначальника отдела разрешительной деятельности МТУ Ространснадзора. Его подозревают в «Получении взятки». Кроме того, будут судить преподавателя одной из автошкол по статье «Посредничество во взяточничестве». Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.Следствием установлено, что замначальника отдела Ространснадзора неоднократно получал взятки от 30 до 150 тысяч рублей. Посредником выступал преподаватель автошколы. За полученные средства экс-руководитель должен был поставить положительную оценку на экзамене водителям, которые перевозили опасные грузы. Кроме того, он подготовил свидетельство на дорожные перевозки грузов.Когда правда вскрылась, из задержали полицейские. Один из фигурантов признал свою вину и изъявил желание сотрудничать со следствием. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения.