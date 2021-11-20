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На Дону скончались еще 36 пациентов, болевших коронавирусом

На Дону скончались еще 36 пациентов, болевших коронавирусом
В Ростовской области ежедневно регистрируют десятки случаев летального исхода среди пациентов ковидных госпиталей. За сутки с 21 по 22 ноября опасная инфекция забрала жизни 36 человек.

По информации регионального правительства, в числе новых умерших - 15 мужчин в возрасте от 44 до 93 лет и 21 женщина. Самой молодой из них было 37 лет, а самой пожилой - 97. Все они страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19. В их числе - астма, гипертония, сахарный диабет, онкология.

Растет и число заболевших. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 653 человек, а общее количество достигло 170 353. Из них 8 427 не смогли побороть опасный вирус.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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