Судебные тяжбы по Парамоновским складам в Ростове завершились мировым соглашением

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В Ростове завершилось судебное разбирательство по делу о Парамоновских складах. Информация об этом опубликована в картотеке Арбитражного суда региона.Судебные тяжбы начались в июне 2024 года. Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области подал иск с требованием восстановить и сохранить зерновые склады, находящиеся на улице Береговой. Также комитет настаивал на выплате неустойки в размере 300 тысяч рублей. Ответчиком по делу выступало ООО «Альянс-М».Кроме того, истцы просили суд наложить обеспечительные меры, чтобы компания не могла продавать или передавать права на собственность складских зданий. Однако суд отказал в этой просьбе.27 января в электронной картотеке арбитражного суда появилось заявление от комитета ОКН о том, что стороны достигли мирового соглашения. Детали соглашения пока не разглашаются.