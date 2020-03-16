Пропавший по дороге в Москву дончанин найден живым



Живым нашли жителя Ростовской области, пропавшего по дороге в Москву. Расифа Аббасова разыскивали почти два месяца. О том, что его разыскали, стало известно 18 марта.



Сообщалось, что 35-летний мужчина собирался ехать на заработки в Москву. По пути он заехал перекусить в придорожное кафе в хуторе Кумшацкий Миллеровского района. Затем он вышел из заведения, и больше его никто не видел. С родственниками и друзьями Расиф на связь не выходил.



Поиском пропавшего занимали волонтёры и полицейские. Наконец, его местонахождение стало известно. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.