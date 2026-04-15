На Дону продают сухогруз и катер после капитального ремонта

В Ростовской области появилось уникальное предложение для любителей морских судов: на продажу выставлены сухогруз проекта «Сормовский» и катер «Адмиралтеец». Оба судна прошли капитальный ремонт и готовы к немедленной эксплуатации.Сухогруз типа «Сормовский», 1971 года постройки, прошел пятилетний капитальный ремонт. Все его системы и механизмы были тщательно проверены, отремонтированы или заменены. Как отмечается в объявлении, основные узлы и агрегаты имеют минимальный износ, а свежие документы класса подтверждают пригодность судна к эксплуатации.Основные характеристики:Тип: «Сормовский», проект 1557.Год постройки: 1971.Дедвейт: 3 134 тонны.Грузоподъемность: 2 992,6 тонны.Вместимость трюмов: 4 297 кубических метров.Длина: 114,06 метра.Ширина: 13,22 метра.Регистрация: Российская, флаг России, порт приписки - Таганрог.Судно готово к перевозке как насыпных, так и генеральных грузов. Оно свободно от залогов и кредитных обязательств. Все документы в порядке и актуальны. В настоящее время сухогруз находится в акватории Азовского моря. Продавец готов предоставить всю необходимую документацию и показать судно потенциальному покупателю. Стоимость будет обсуждаться на месте.Катер «Адмиралтеец» выставлен на продажу за 1,49 миллиона рублей. Автор объявления подчеркивает, что судно идеально подойдет как для рабочих задач, так и для отдыха.Катер находится в отличном техническом состоянии. После масштабного ремонта ему восстановили валовую линию и корпус. Судно оснащено экономичным и простым в эксплуатации двигателем ЯМЗ.Продавец готов к проведению любых проверок, а также предложит помощь в транспортировке и постановке катера на учет. Предусмотрен аргументированный торг.