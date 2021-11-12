На Дону предприятие впервые получило совместный заем федерального и регионального фондов развития промышленности

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На Дону подписали первый договор совместного займа федерального и регионального фондов развития промышленности. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Андрей Савельев.Первым «клиентом» стала ростовская текстильная компания АО «Элис Фэшн Рус». Срок реализации проекта составит пять лет, а ставка – один процент годовых.- Займ в сто миллионов рублей фирма направит на развитие швейного производства. Финансирование будет осуществляться по программе совместных займов федерального и регионального фондов «Повышение производительности труда», - поделился Андрей Савельев.В настоящее время промпредприятия области могут использовать три обеспечительные программы фонда: от пяти до двадцати миллионов рублей включительно по ставке до четырех процентов годовых, финансовое сопровождение по программе «Совместные займы» от двадцати до ста миллионов рублей по ставке до трех процентов годовых, займ от фонда развития промышленности.Министр подчеркнул, что таким образом региональный фонд области привлечет дополнительные инвестиции предприятий Ростова.