На Дону пока не определили дату и формат проведения выпускных вечеров
В Ростовской области рассматривают возможность проведения выпускных вечеров. Об этом сообщил заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев. Вопрос обсуждался на брифинге 27 мая.
При этом говорить о какой-то конкретной дате пока рано, отметил Фатеев. День и формат мероприятий будут зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.
- Все с замиранием сердца и надеждой смотрят на стабилизацию ситуации, - пояснил замминистра. - Все надеются, что мы вскоре выйдем на очередной этап снятия ограничений и эпидобстановка позволит организовывать выпускные без формата онлайн.
Андрей Фатеев добавил, что в настоящее время этот вопрос обсуждается в муниципальных образованиях.
- Говорить об этом (дате выпускных) рано, кого-то обнадёживать сегодня, наверное, неправильно, - добавил представитель Минобра.
В этом году учебный год в Ростовской области заканчивается по плану – 30 мая. С 25 мая в регионе в формате онлайн проходят последние звонки. Как сообщалось ранее, сроки ЕГЭ на Дону сдвинули на июль. Первый экзамен состоится 3 июля. Накануне, 29 и 30 июня, пройдут технические пробные экзамены без участия детей, будет отрабатываться технологический процесс.
Добавим, что ЕГЭ в этом году не будет обязательным условием для получения аттестата, поэтому забрать документ можно будет, не дожидаясь результатов единого экзамена. В Ростовской области ориентировочная дата выдачи аттестатов – с 15 июня.