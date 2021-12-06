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На Дону житель Саратовской области насмерть забил своего знакомого

На Дону житель Саратовской области насмерть забил своего знакомого

Уроженец Саратовской области до смерти забил своего приятеля, приехав на заработки в донской регион. Об этот сообщает СУ СКР по Ростовской области.

В ноябре жители Саратовской области были на заработках в Верхнедонском районе. Жили парни в станице Мешковской, по вечерам после тяжелого рабочего дня выпивали. В одно такое застолье и произошла трагедия.

Во время распития спиртного между собутыльниками произошла ссора, которая быстро переросла в потасовку. Когда парню удалось повалить собутыльника на пол, он стал избивать его руками и ногами по голове и телу. Заметив, что мужчина больше не сопротивляется, злоумышленник сбежал. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и потерпевший скончался на месте.

Злоумышленник сбежал на родину, в Саратовскую область, где его и задержали. На 21-летнего парня завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Сейчас обвиняемый находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: bloknot-voronezh.ru
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