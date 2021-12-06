На Дону житель Саратовской области насмерть забил своего знакомого

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Уроженец Саратовской области до смерти забил своего приятеля, приехав на заработки в донской регион. Об этот сообщает СУ СКР по Ростовской области.В ноябре жители Саратовской области были на заработках в Верхнедонском районе. Жили парни в станице Мешковской, по вечерам после тяжелого рабочего дня выпивали. В одно такое застолье и произошла трагедия.Во время распития спиртного между собутыльниками произошла ссора, которая быстро переросла в потасовку. Когда парню удалось повалить собутыльника на пол, он стал избивать его руками и ногами по голове и телу. Заметив, что мужчина больше не сопротивляется, злоумышленник сбежал. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и потерпевший скончался на месте.Злоумышленник сбежал на родину, в Саратовскую область, где его и задержали. На 21-летнего парня завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Сейчас обвиняемый находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.