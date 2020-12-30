На Дону под наблюдением врачей находятся более 30 тысяч человек, с подозрением на COVID-19

Под наблюдением врачей в Ростовской области находятся 31 402 человека с симптомами коронавируса. За сутки с 3 на 4 января их число увеличилось на 142 потенциальных пациента.Обследуемые ждут результаты тестов на COVID-19 и пребывают на самоизоляции по месту жительства. Всего с наблюдения медиков снято свыше 106 тысяч человек.С начала пандемии на Дону зафиксировано 53 216 случаев заражения COVID-19, включая 388 инфицированных за прошедшие 24 часа. Скончались от коронавируса уже 2 126 пациентов. Только за последние сутки умерли 15 заболевших.