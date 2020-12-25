На Дону под наблюдением врачей находятся более 33 тысяч человек с подозрением на коронавирус

Под наблюдением врачей в Ростовской области находятся 33 349 человек с симптомами коронавируса. С 25 на 26 декабря количество обследуемых выросло на 361 потенциального пациента.Все находящиеся под медицинским наблюдением пребывают дома на самоизоляции. Они ждут результаты тестов на COVID-19. Всего обследование врачей проходили более 137 тысяч человек. Снято оно со свыше 104 тысяч.С начала пандемии на Дону зафиксировано 49 707 случаев заражения COVID-19, включая 389 заболевших за последние сутки. Умерли от коронавируса уже 1 958 инфицированных. За сутки жертвами заболевания стал 21 человек.