На Дону отремонтировали 62 объекта нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В Ростовской области завершили работы на 62 объектах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом стало известно 29 июля в ходе мероприятий, которые провел зампредседателя правительства РФ и куратор ЮФО Марат Хуснуллин. Это заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ и совещание по вопросу социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в состав Южного федерального округа.В мероприятиях приняли участие первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров, а также заместители губернатора Виктор Вовк и Александр Скрябин.Участники заседаний рассмотрели вопросы реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги».По итогам 2021 года на территории Дона в рамках нацпроекта приводится в нормативное состояние 161 объект дорожной инфраструктуры. На ремонт предусмотрены 7,5 миллиарда рублей, из которых 2,1 миллиарда - из средств федерального бюджета. На этих объектах нужно уложить верхние слои дорожной одежды на площади 3,6 миллиона квадратных метров.Необходимые слои уложены уже на площади 2,2 миллиона квадратных метров, что составляет почти 62% от плана. Государственные и муниципальные заказчики принимают выполненные работы.– На сегодняшний день в нормативное состояние приведены 62 объекта. Подрядные организации намерены завершить оставшийся объем работ в установленные сроки. Для всех участников дорожного движения каждый участок, включенный в программу-2021, имеет высокую социальную значимость, - отметил Виктор Гончаров. - Наша задача – своевременно обновить как местную улично-дорожную сеть городских агломераций, так и дороги регионального значения.В соответствии с паспортом федерального проекта «Жилье» в 2021 году в донском регионе введут в эксплуатацию дома. Их общая площадь составит 2 504 тысячи квадратных метра. За первое полугодие 2021 года в эксплуатацию ввели уже 1 083 тысячи квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года темп ввода жилья в эксплуатацию увеличился на 11%. Годовая программа выполнена на 43,3%.