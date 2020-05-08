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На Дону отменят электрички в направлении Сальска и Степной

На Дону отменят электрички в направлении Сальска и Степной
В Ростовской области на несколько дней отменят ряд электричек. Об изменениях в расписании сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

15, 16 и 17 мая не будет поезда сообщением Ростов — Степная отправлением в 16:53. В обратном направлении 16, 17 и 18 мая не будет состава на 9:08.

Также 15, 18, 22, 25 и 29 мая отменят электрички Сальск — Куберле отправлением в 11:28 и Куберле — Сальск отправлением в 13:52.

Напомним, ранее Rostov.ru сообщал, что до конца мая в области отменили десятки пригородных поездов.

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