На Дону от коронавируса выздоровели еще 202 человека

В Ростовской области от COVID-19 вылечили еще 202 жителя. За период пандемии коронавирусом переболели 76 307 человек (89,6% всех зараженных).Стационарное лечение получают 1 963 пациента, из которых 174 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Они не могут самостоятельно дышать. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.Тем не менее число заразившихся пока значительно превышает число выздоровевших. Всего в донском регионе специалисты выявили инфекцию у 85 158 жителей, в том числе у 240 – за прошедшие сутки. Растет и количество летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За минувшие сутки от вируса скончался 21 житель области. А общее количество умерших достигло 3 905 человек. По информации регионального правительства, все они страдали хроническими заболеваниями.