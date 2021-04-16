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На Дону от коронавируса выздоровели еще 202 человека

На Дону от коронавируса выздоровели еще 202 человека
В Ростовской области от COVID-19 вылечили еще 202 жителя. За период пандемии коронавирусом переболели 76 307 человек (89,6% всех зараженных).

Стационарное лечение получают 1 963 пациента, из которых 174 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Они не могут самостоятельно дышать. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Тем не менее число заразившихся пока значительно превышает число выздоровевших. Всего в донском регионе специалисты выявили инфекцию у 85 158 жителей, в том числе у 240 – за прошедшие сутки. Растет и количество летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За минувшие сутки от вируса скончался 21 житель области. А общее количество умерших достигло 3 905 человек. По информации регионального правительства, все они страдали хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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