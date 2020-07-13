Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону от коронавируса вылечились более восьми тысяч человек

На Дону от коронавируса вылечились более восьми тысяч человек
Фото: smolnarod.ru

В Ростовской области от коронавирусной инфекции выздоровели более восьми тысяч человек. О данных на 15 июля сообщили в региональном правительстве.

За весь период пандемии 8 451 житель области победил COVID-19. За последние 24 часа опасным вирусом перестали болеть 160 дончан.

В целом в Ростовской области диагноз «коронавирус» подтвердили у 11 019 человек. За сутки к 15 июля зарегистрировали 97 инфицированных. От новой болезни скончались 172 человека.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.