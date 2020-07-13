На Дону от коронавируса вылечились более восьми тысяч человек

Фото: smolnarod.ru

В Ростовской области от коронавирусной инфекции выздоровели более восьми тысяч человек. О данных на 15 июля сообщили в региональном правительстве.За весь период пандемии 8 451 житель области победил COVID-19. За последние 24 часа опасным вирусом перестали болеть 160 дончан.В целом в Ростовской области диагноз «коронавирус» подтвердили у 11 019 человек. За сутки к 15 июля зарегистрировали 97 инфицированных. От новой болезни скончались 172 человека.