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На Дону от коронавируса вылечили еще 201 человека

На Дону от коронавируса вылечили еще 201 человека
В Ростовской области удалось вылечить от коронавируса еще 201 человека. По данным на 9 мая, за все время пандемии выздоровели 80 532 жителя, или около 90% инфицированных.

Все еще проходят лечение сейчас более пяти тысяч дончан. Только 1 577 из них находятся в стационарах. В тяжелом состоянии на инвазивной вентиляции легких – 21 пациент.

Вернуть таких больных к жизни не всегда удается. Так, за весь период пандемии не смогли пережить заболевание 4 127 жителей Ростовской области, которые имели сопутствующие хронические недуги различных систем организма.

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