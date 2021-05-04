На Дону от коронавируса вылечили еще 201 человека

В Ростовской области удалось вылечить от коронавируса еще 201 человека. По данным на 9 мая, за все время пандемии выздоровели 80 532 жителя, или около 90% инфицированных.Все еще проходят лечение сейчас более пяти тысяч дончан. Только 1 577 из них находятся в стационарах. В тяжелом состоянии на инвазивной вентиляции легких – 21 пациент.Вернуть таких больных к жизни не всегда удается. Так, за весь период пандемии не смогли пережить заболевание 4 127 жителей Ростовской области, которые имели сопутствующие хронические недуги различных систем организма.