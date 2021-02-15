От коронавируса выздоровели еще 339 жителей Ростовской области

В Ростовской области от COVID-19 выздоровели еще 339 человек. С начала пандемии по 17 февраля медики вылечили 59 845 дончан.Число заболевших продолжает стремительно снижаться. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 326 человек. А общее количество инфицированных составили 69 683 жителя донского региона.Стационарное лечение получают 1 888 пациентов. Среди них 137 человек подключены к аппаратам неинвазивной ИВЛ, 30 - к инвазивной. Последние находятся в тяжелом состоянии. Чтобы обеспечить таких больных кислородом, медики вводят их в медикаментозную кому. А кислород подают с помощью специальной трубочки, вставленной в отверстие трахеи.Некоторых пациентов врачам не удается спасти. Чаще всего инфекция забирает жизни людей старше 50 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями. По информации регионального правительства, за прошедшие сутки от вируса скончались 19 человек. Всего за период пандемии не стало 2 973 жителей Ростовской области.