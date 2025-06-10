Двух девушек вынесло за несколько километров от берега в Ростовской области

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В Ростовской области двух девушек на сапборде унесло до середины водоема. ЧП произошло днем 10 июня в Цимлянском районе.Подруги решили испытать себя в сапсерфинге, арендовав доски. Во время плавания по Цимлянскому водохранилищу внезапный порыв ветра помешал им контролировать сапы. Сильным ветром их унесло далеко от берега, на расстояние нескольких километров. Понимая всю опасность положения, девушки сразу же обратились к спасателям.Для осуществления спасательной миссии немедленно прибыла группа Цимлянского спасательного подразделения. Несмотря на трудные погодные условия из-за шторма, спасатели нашли девушек и подняли их на борт спасательного судна. Сапборды были сложены прямо в воде, чтобы не мешать движению катера.Благодаря оперативным и скоординированным действиям спасательной команды обе девушки благополучно вернулись на берег. К счастью, в медицинской помощи они не нуждались.