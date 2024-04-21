На Дону осудили водителя, устроившего смертельное ДТП с любимой

Фото; УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области осудили 20-летнего водителя, по вине которого в ДТП погибла его возлюбленная. Кирилла Скутельника признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».Авария произошла 27 июля 2023 года в Азовском районе. Кирилл встретился с Юлией, чтобы провести время вместе. Пара села в «ВАЗ-21124» и отправилась в путь. Под селом Платоно-Петровка Кирилл за рулем легковушки пошел на обгон в запрещенном месте. Он не сумел остановиться и врезался в «ГАЗель».После аварии возлюбленных доставили в больницу. Юлия находилась в крайне тяжелом состоянии. У 20-летней девушки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, переломы шейных позвонков. Она впала в кому, а через несколько дней скончалась.Азовский городской суд 15 ноября приговорил Кирилла Скутельника к двум годам лишения свободы в колонии-поселения. Молодой человек не согласился с решением и попытался его обжаловать в Ростовском областном суде. Заседание прошло 23 января. Судья счел все доводы необоснованными и отклонил апелляцию.