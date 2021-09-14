На Дону от укусов клещей пострадали более 1,7 тысячи детей

В Ростовской области все больше людей обращаются в больницы из-за укусов клещей. По данным на 15 сентября, от насекомых пострадали 1 756 детей младше 14 лет.Всего в регионе за медицинской помощью после укусов клещей обратился 4 931 житель. По сравнению с прошлой неделей число пострадавших выросло на 23, из которых 11 - дети.По данным областного Роспотребнадзора, в донском регионе зарегистрировали 16 случаев заражения Крымской геморрагической лихорадкой и пять - иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ).По мнению медиков, лучшая профилактика инфекций - предотвращение присасывания паразитов. В случае, если клещ все-таки попал на кожу, эксперты рекомендуют сразу же обращаться в больницу.