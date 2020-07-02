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На Дону новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 20 городах и районах

На Дону новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 20 городах и районах

В Ростовской области новые случаи заражения зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

По данным на 2 июля, большинство новых случаев зарегистрировано в Ростове. В донской столице за последние сутки диагноз подтвердился у 42 человек. В Батайске стало больше на девять пациентов, в Белокалитвинском районе – на пять.

В Шахтах статистику пополнили три человека, в Новочеркасске, Миллеровском, Мясниковском и Цимлянском районах – по четыре.

В Таганроге зарегистрировано три новых случая. По двое заболевших в Аксайском, Целинском, Багаевском районах и Новошахтинске.

По одному инфицированному местному жителю в Милютинском, Кагальницком, Красносулинском, Егорлыкском, Семикаракорском, Песчанокопском районах и в Волгодонске.

Напомним, всего в Ростовской области, по данным на 4 июля, зарегистрировано 9982 человека. Скончались 137 человек, в том числе трое за последние сутки.

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