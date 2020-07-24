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На Дону не исключают возобновления ограничительных мер

На Дону не исключают возобновления ограничительных мер

Василий Голубев объявил о вероятном возобновлении ограничительных мер в Ростовской области. Об этом шла речь на встрече с бизнес-сообществом в Новочеркасске 28 июля.

По мнению Василия Голубева, жители области расслабились, в то время как число заражённых коронавирусной инфекцией с каждым днём увеличивается вместе с коэффициентом распространения COVID-19. На сегодняшний день в медицинских учреждениях Дона в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 49 человек. Показатель распространения опасного вируса снова вырос и составил 1,07.
- Самым сложным в этой ситуации может быть, конечно, возобновление ограничительных мер. Мы прекрасно понимаем, что это непростая история, - отметил глава региона.

Как сообщалось ранее, главный санитарный врач региона затрагивал тему о возможном ужесточении мер, потому что на сегодняшний день стабильной эпидемиологической ситуации в Ростовской области не наблюдается.

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