На Дону коэффициент распространения COVID-19 перевалил за единицу

В Ростовской области повысился коэффициент распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале регионального правительства.По состоянию на 11 июля, показатель зараженных дончан на 100 тысяч населения за день вырос с 251 до 253. Коэффициент распространения достиг COVID-19 составил 1,01. При этом последние четыре дня цифра не менялась – держалась на отметке 0,99. Показатель является одним из важнейших при уменьшении карантинных мер.Напомним, 6 июля Ростовская область перешла на 3 этап выхода из режима ограничений. При этом Татьяна Быковская, глава Министерства здравоохранения Дона, считает возможным возобновление ограничительных мер. Так, нарушения предписаний Роспотребнадзора и правил индивидуальной защиты могут стать основными причинами увеличения коэффициента распространения инфекции.