На Дону коэффициент распространения коронавируса приблизился к единице
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса (Rt) приблизился к единице.
По информации на 7 июля, показатель составил 0,99. Сутками ранее Rt был равен 0,98. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 244.
Коэффициент стабильно повышается с прошлой недели. Если в понедельник, 29 июня, он фиксировался на уровне 0,82, то в первый день текущей недели составил уже 0,98. От данного показателя зависит выход региона из режима ограничений. Однако на одном из брифингов главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев отметил, что, несмотря на рост показателя, ограничения не будут возвращать. По его словам, коэффициент может расти в не связанных между собой районах области. Таким образом, если показатель превысит единицу, это не означает, что карантинные меры будут введены заново. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации во всей области.
Напомним, что за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 90 и на утро 7 июля достигло 10 256.