На Дону нашли живым пропавшего дезориентированного пенсионера
Пропавшего 80-летнего пенсионера нашли в Ростовской области. Об этом сообщили 20 июля в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Юг».
Виталия Берсенева разыскивали на протяжении трех дней и наконец нашли. Где именно пропадал мужчина, пока не известно. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает. Пенсионер вернулся домой.
Напомним, Виталий вышел из своего дома в Аксае вечером 17 июля и не вернулся обратно. Родственники пропавшего обратились в полицию и к волонтерам. Поиски дончанина осложняло то, что он не ориентируется в пространстве.