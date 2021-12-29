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На Дону медики выявили еще 409 случаев заражения коронавирусом

На Дону медики выявили еще 409 случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 409 человек. По данным на 31 декабря, большинство из них - молодежь от 18 до 45 лет (35,2%).

На втором месте по количеству зараженных - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории положительный результат тестов на COVID-19 получили 30,6% всех инфицированных. Борьбу с опасным вирусом начали и пенсионеры. За сутки диагноз подтвердился у 11,7% людей от 66 до 79 лет и у 5,9% - старше 80. В числе заболевших оказались и дети. Вирус подхватили 16,6% несовершеннолетних.

Всего за период пандемии COVID-19 выявили у 193 927 человек. Большинство уже выздоровело, однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. Опасная инфекция забрала жизни 9 611 человек. По информации регионального правительства, умершие страдали различными хроническими заболеваниями, течение которых усугубил коронавирус.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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