В Ростовской области — 778 случаев заражения коронавирусом
Стало известно количество заражённых коронавирусом дончан по состоянию на утро 28 апреля. В Ростовской области за весь период выявили 778 инфицированных, только за последние сутки их было зарегистрировано 64. Такие данные приводит портал Стопокронавирус.рф.
Новая инфекция затронула уже практически каждую территорию Ростовской области. Самое большое количество заболевших COVID-19 — в Ростове-на-Дону. Четверть всех пациентов «привезли» коронавирус из-за границы или из других регионов России. В связи с тем, что такое большие количество случаев являются завезёнными, главам муниципалитетов поручено вести учёт граждан, которые находятся за пределами донского региона. Всех прибывших необходимо помещать на самоизоляцию и обследовать на коронавирус. В случае появления первых симптомов человек должен вызвать «скорую», при этом не покидая дом. Официально подтверждённых летальных исходов на Дону - два. От коронавируса умерли 34-летний медик из Китая и 50-летний местный житель.
В стране за последние сутки COVID-19 подтвердили у 6 411 человек. За весь период новой инфекцией заразились 93 558 россиян, из них умерли 867.