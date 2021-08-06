На Дону коронавирусом заболели еще 478 человек

В Ростовской области ежедневный прирост инфицированных COVID-19 не прекращает расти месяц. Последние две недели и вовсе это число изо дня в день продолжает бить рекорд с начала пандемии. За сутки с 8 по 9 августа количество зараженных пополнили 478 жителей донского региона.Преимущественно это молодежь от 18 до 45 лет (37,5%) и люди от 46 до 65 лет (36,4%). Среди пенсионеров от 66 до 79 лет диагноз подтвердился у 14,4%. Меньше всего заболевших выявили среди детей (6,9%) и пожилых людей старше 80 лет (4,8%).Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 113 739 человек. Из них 5 386 не смогли побороть опасный вирус. По информации регионального правительства, за последние сутки инфекция забрала жизни девяти человек.