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Два пожилых жителя Ростовской области скончались от коронавируса

Два пожилых жителя Ростовской области скончались от коронавируса
В Ростовской области от коронавируса умерли еще два пожилых человека. Об этом 17 октября сообщило донское правительство.

За все время пандемии «ковид» стал смертельным недугом для 635 жителей региона, преимущественно пенсионеров с хроническими заболеваниями, течение которых усугубил COVID-19. За последние сутки инфекция унесла жизни 89-летней женщины и 62-летнего мужчины, которые страдали болезнями сердечно-сосудистой системы.

Напомним, 17 октября COVID-19 диагностировали 287 жителям Донского края. Проходит лечение в госпиталях 2 081 пациент. Из них 150 находятся в тяжелом состоянии.

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