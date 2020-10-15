Два пожилых жителя Ростовской области скончались от коронавируса

В Ростовской области от коронавируса умерли еще два пожилых человека. Об этом 17 октября сообщило донское правительство.За все время пандемии «ковид» стал смертельным недугом для 635 жителей региона, преимущественно пенсионеров с хроническими заболеваниями, течение которых усугубил COVID-19. За последние сутки инфекция унесла жизни 89-летней женщины и 62-летнего мужчины, которые страдали болезнями сердечно-сосудистой системы.Напомним, 17 октября COVID-19 диагностировали 287 жителям Донского края. Проходит лечение в госпиталях 2 081 пациент. Из них 150 находятся в тяжелом состоянии.