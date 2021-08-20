Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области больше недели держится на единице. Информацию об этом сообщили в региональном правительстве 24 августа.Коэффициент распространения показывает, сколько человек заражает один инфицированный до его изоляции. Именно по этому показателю в Роспотребнадзоре решают, надо ли вводить дополнительные ограничения в регионе или стоит ослабить существующие. На Дону коэффициент уже семь дней неизменно держится на единице.Ростовская область входит в тройку регионов России с самыми высокими показателями. Так, на первом месте находится Подмосковье. Там коэффициент равен 1,02. На втором месте с показателем 1,01 - Свердловская область. Третье место донской регион делит с Иркутской областью.Всего с начала пандемии на Дону выявили больше 121 тысячи случаев заражения, в том числе 483 больных - за прошедшие сутки.