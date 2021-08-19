Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области уже почти неделю держится на единице. Об этом 21 августа сообщили в правительстве донского региона.Коэффициент распространения показывает, сколько человек один заболевший в среднем успевает заразить до изоляции. В Роспотребнадзоре используют эту цифру для принятия решения, вводить новые ограничения или нет. На данный момент в Ростовской области действуют новые противокоронавирусные меры.В среднем в России этот показатель равен 0,98. На сегодняшний день самый высокий коэффициент - в Санкт-Петербурге, около 1,09. Самый низкий - в Подмосковье. Донской регион держится примерно в середине рейтинга.Всего с начала пандемии опасным вирусом заразились 119 572 жителя Ростовской области. За прошедшие сутки это число увеличилось на 490 человек.