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Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области уже почти неделю держится на единице

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области уже почти неделю держится на единице

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области уже почти неделю держится на единице. Об этом 21 августа сообщили в правительстве донского региона.

Коэффициент распространения показывает, сколько человек один заболевший в среднем успевает заразить до изоляции. В Роспотребнадзоре используют эту цифру для принятия решения, вводить новые ограничения или нет. На данный момент в Ростовской области действуют новые противокоронавирусные меры.

В среднем в России этот показатель равен 0,98. На сегодняшний день самый высокий коэффициент - в Санкт-Петербурге, около 1,09. Самый низкий - в Подмосковье. Донской регион держится примерно в середине рейтинга.

Всего с начала пандемии опасным вирусом заразились 119 572 жителя Ростовской области. За прошедшие сутки это число увеличилось на 490 человек.

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