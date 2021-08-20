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Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области уже неделю держится на единице

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области уже неделю держится на единице

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области уже неделю держится на единице. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2 869. Об этом сообщили в региональном правительстве 23 августа.

Коэффициент распространения показывает, сколько человек успевает заразить один инфицированный до изоляции. В Ростовской области это значение равно единице. Обычно при введении или ослаблении ограничений в Роспотребнадзоре смотрят именно на эти показатели. Так, из-за слишком высокого коэффициента в начале августа в донском регионе вступили в силу новые противокоронавирусные меры.

В среднем по России этот показатель меньше единицы. Выделяются из общей массы всего несколько регионов. Так, выше всего коэффициент оказался в Иркутской области. Там он равен 1,01. На втором месте с единицей оказались Ростовская и Свердловская области. Глядя на карту России с количеством заразившихся и темпами развития, не таким удивительным кажется решение донского правительства ужесточить ограничения.

Всего с начала пандемии сделано больше 3,5 миллиона тестов на коронавирус, 120 544 из них оказались положительными. За последние сутки выявлено еще 485 случаев заражения.

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