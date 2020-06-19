В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса приближается к единице

В донском регионе продолжает расти коэффициент распространения коронавируса. По данным на 23 июня, показатель увеличился до 0,97. В предыдущие сутки Rt составлял 0,93, а на прошлой неделе не превышал 0,91.Напомним, для снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавируса, Rt не должен превышать единицу.Показатель ниже единицы держится в Ростовской области со второй недели июня. Он высчитывается путём деления числа зарегистрированных больных за последние четыре дня на количество заболевших за предыдущие четыре дня.По данным на 22 июня, на Дону зарегистрировано 8 815 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 140 человек.