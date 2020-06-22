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На Дону коэффициент распространения коронавируса третий день держится на уровне ниже единицы

На Дону коэффициент распространения коронавируса третий день держится на уровне ниже единицы
Фото Алексея Бойко
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса (Rt) сохраняется на уровне ниже единицы.

По данным Роспотребнадзора на 24 июня, показатель заболевших на 100 тысяч населения составляет 213. Коэффициент распространения инфекции – 0,97. Сутками ранее Rt также был равен 0,97.

На Дону показатель равный единице последний раз фиксировался 7 июня. В последующие дни Rt не превышал единицу. Однако, если на прошлой неделе самым высоким был показатель 0,91, то на текущей неделе – 0,97.

Напомним, от уровня Rt зависит переход к новому этапу снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавируса. Чтобы запреты были сняты, он на протяжении длительного времени не должен превышать единицу.

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