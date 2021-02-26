На Дону коэффициент распространения COVID-19 опустился до 0,91

В Ростовской области за последние двое суток снизился коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Согласно статистике, опубликованной на портале регионального правительства 1 марта, он составил 0,91.Несмотря на это, показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей области подскочил. За минувшие сутки цифра выросла с 1 738 до 1 745.Добавим, за весь период пандемии на Дону специалисты зарегистрировали 73 315 случаев заражения COVID-19. Из них у 286 человек ковидный диагноз подтвердился накануне. Жертвами опасного вируса стали 3 115 пациентов.