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На Дону коэффициент распространения COVID-19 опустился до 0,91

На Дону коэффициент распространения COVID-19 опустился до 0,91
В Ростовской области за последние двое суток снизился коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Согласно статистике, опубликованной на портале регионального правительства 1 марта, он составил 0,91.

Несмотря на это, показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей области подскочил. За минувшие сутки цифра выросла с 1 738 до 1 745.

Добавим, за весь период пандемии на Дону специалисты зарегистрировали 73 315 случаев заражения COVID-19. Из них у 286 человек ковидный диагноз подтвердился накануне. Жертвами опасного вируса стали 3 115 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону COVID-19 в Ростовской области коэффициент распространения коронавируса

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