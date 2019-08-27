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На Дону к началу учебного года завершили капремонт 29 образовательных учреждений

На Дону к началу учебного года завершили капремонт 29 образовательных учреждений
К началу учебного года в Ростовской области завершили капитальный ремонт 29 образовательных учреждений. На 10 объектах ещё ведутся работы. Всего ремонту подлежат 29 школ, 7 детских садов и 3 учреждения дополнительного образования.

- Из бюджета Ростовской области на эти цели выделили порядка 1,5 миллиардов рублей, - сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Принять учеников готовы школы Кагальницкого, Зимовниковского, Красносулинского, Миллеровского, Целинского, Семикаракорского районов, а также Ростова-на-Дону и Новочеркасска. Обновлённые помещения получили детсады Шахт и Батайска, а также два учреждения дополнительного образования в Неклиновском и Боковском районах.

Выборочный капремонт прошёл в 15 детских садах области. Работы завершены в детсаду № 12 города Батайска, рассчитанного на 110 детей. Комфортные и безопасные условия созданы в Целинской школе № 9 на 338 учащихся. Занятия будут проходить в современном здании с благоустроенным двором и новой спортивной площадкой.

Капитальному ремонту «подверглись» и два сельских образовательных учреждения. Работы закончены в Чичеринской школе Красносулинского района и школе № 4 города Миллерово.

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