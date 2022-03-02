На Дону ищут пропавшего пенсионера из Адыгеи

Фото: Лища алерт ЮГ

На Дону ищут пропавшего пенсионера из республики Адыгеи. Местонахождение 67-летнего Юрия Еременко остается неизвестным уже больше недели.Мужчина проживает в ауле Хатукай Красногвардейского района. Днем 24 февраля он вышел из собственного дома и не вернулся обратно. Родственники не знают куда он мог направиться, тем более, что он не ориентируется в пространстве. Они написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. Не исключено, что Юрий за это время мог добраться до Ростовской области.У пенсионера рост 176 сантиметров, плотное телосложение, светлые волосы и голубые глаза. В день исчезновения был одет черную куртку, спортивные штаны, серую футболку и тапочки.Если вы увидите или вам станет что-либо известно о местонахождении Юрия Еременко, сообщите по номера 112 или 9-800-700-54-52.