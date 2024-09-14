На Дону ищут 68-летнего жителя села в Волгоградской области

Фото: Лиза Алерт.

В Ростовской области ведутся поиски 68-летнего Алексея Федорова, который пропал без вести. Хотя мужчина является жителем Волгоградской области, есть вероятность, что он может находиться и в донском регионе.С просьбой о помощи в его поисках обратились волонтеры. Алексей исчез в селе Журавка 11 сентября, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Возможно, он направлялся в сторону Ростовской области.Параметры пропавшего: рост - 170 см, телосложение худощавое, голубые глаза и седые волосы. На момент исчезновения он был одет в белую клетчатую рубашку, серые брюки, камуфляжную панаму и обут в черные ботинки.Если у вас есть какая-либо информация о его местонахождении, просьба сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или по номеру службы экстренной помощи: 112.