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В Ростове разыскивают 52-летнего мужчину

В Ростове разыскивают 52-летнего мужчину
В центре донской столицы без вести пропал 52-летний мужчина. Иван Щербаков ушел 30 августа из дома на улице Красноармейской, и с тех пор о его местонахождении нет никакой информации.

Обеспокоенные родственники обратились в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Юг» с просьбой помочь в поисках. Волонтеры разместили ориентировки.

На вид Ивану - около 55 лет, среднего телосложения, рост - 175 сантиметров, глаза голубые, волосы седые. В момент исчезновения был одет в синее трико, рубашку и шлепанцы.

Если у вас есть какая-нибудь информация о местонахождении Ивана Щербакова, просьба сообщить по номеру: 8-800-700-54-52.

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