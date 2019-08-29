В Ростове разыскивают 52-летнего мужчину



В центре донской столицы без вести пропал 52-летний мужчина. Иван Щербаков ушел 30 августа из дома на улице Красноармейской, и с тех пор о его местонахождении нет никакой информации.



Обеспокоенные родственники обратились в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Юг» с просьбой помочь в поисках. Волонтеры разместили ориентировки.



На вид Ивану - около 55 лет, среднего телосложения, рост - 175 сантиметров, глаза голубые, волосы седые. В момент исчезновения был одет в синее трико, рубашку и шлепанцы.



Если у вас есть какая-нибудь информация о местонахождении Ивана Щербакова, просьба сообщить по номеру: 8-800-700-54-52.