Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону главврача привлекли к ответственности за невыплату стимулирующих надбавок медработникам

На Дону главврача привлекли к ответственности за невыплату стимулирующих надбавок медработникам
Главного врача ЦРБ Кагальницкого района привлекли к ответственности за невыплату стимулирующих надбавок медработникам. Об этом сообщили в прокуратуре района.

По данным надзорного ведомства, три сотрудника больницы, оказывающие помощь больным с COVID-19, вопреки постановлению правительства РФ не получили доплату. Средства не были перечислены медсестре, санитарке и водителю «скорой».
- В отношении главного врача ЦРБ возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату в установленный срок стимулирующих доплат, - сообщил прокурор Кагальницкого района Александр Коростылев.

Инспекция труда Ростовской области оштрафовала руководителя медучреждения на 10 тысяч рублей.

Окончательный расчёт с медработниками районная прокуратура взяла на контроль.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.