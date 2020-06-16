На Дону главврача привлекли к ответственности за невыплату стимулирующих надбавок медработникам

Главного врача ЦРБ Кагальницкого района привлекли к ответственности за невыплату стимулирующих надбавок медработникам. Об этом сообщили в прокуратуре района.По данным надзорного ведомства, три сотрудника больницы, оказывающие помощь больным с COVID-19, вопреки постановлению правительства РФ не получили доплату. Средства не были перечислены медсестре, санитарке и водителю «скорой».Инспекция труда Ростовской области оштрафовала руководителя медучреждения на 10 тысяч рублей.Окончательный расчёт с медработниками районная прокуратура взяла на контроль.