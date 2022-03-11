На Дону еще 987 человек подхватили коронавирус

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В Ростовской области еще 987 человек подхватили коронавирус. Об этом 13 марта сообщает региональное правительство.С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 346285 жителей Дона. Большая часть из них уже поборола вирус. Многие пациенты, которые перенесли ковид, отмечали, что во время болезни у них наблюдалась повышенная температура тела, кашель, першение в горле и головная боль.Эпидситуация в области постепенно нормализуется. Не исключено, что власти решат снять оставшуюся часть ограничений.