Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону еще 987 человек подхватили коронавирус

На Дону еще 987 человек подхватили коронавирус
В Ростовской области еще 987 человек подхватили коронавирус. Об этом 13 марта сообщает региональное правительство.

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 346285 жителей Дона. Большая часть из них уже поборола вирус. Многие пациенты, которые перенесли ковид, отмечали, что во время болезни у них наблюдалась повышенная температура тела, кашель, першение в горле и головная боль.

Эпидситуация в области постепенно нормализуется. Не исключено, что власти решат снять оставшуюся часть ограничений.
Фото: pixabay.com
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.