На Дону еще 241 человек заболел коронавирусом

В Ростовской области еще 241 дончанин заразился коронавирусной инфекцией. По данным на 19 марта, в числе новых инфицированных 73 человека - в возрасте от 18 до 45 лет, еще 83 дончанина - от 46 до 65 лет. Также вирус подхватили 49 пациентов возрастом от 66 до 79 лет. За последние сутки диагноз подтвердился у 19 пенсионеров старше 80 лет и 17 детей.Чаще всего люди переносят вирус в легкой форме, но бывают и тяжелые пациенты. Они проходят стационарное лечение в городских больницах. За весь период пандемии в Ростовской области специалисты зафиксировали 77 948 случаев заражения COVID-19. По информации регионального правительства, из них 3 390 пациентов не смогли побороть инфекцию.