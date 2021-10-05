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На Дону число умерших пациентов с COVID-19 перевалило за семь тысяч

На Дону число умерших пациентов с COVID-19 перевалило за семь тысяч
В Ростовской области увеличилось количество пациентов с COVID-19, умерших от тяжелых последствий. По данным на 7 октября, с начала пандемии скончались 7 026 человек. Из них 35 не стало за минувшие сутки. Это 25 женщин в возрасте от 48 до 89 лет и 10 мужчин - от 44 до 80 лет. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус. В их числе - сахарный диабет, гипертония, аутоиммунные, онкологические, сердечно-сосудистые и заболевания легких.

Растет и число зараженных в донском регионе. За минувшие 24 часа борьбу с опасным вирусом начали 515 человек. Большая часть из них - в возрасте от 18 до 65 лет. Эта возрастная категория составляет около 2/3 всех новых инфицированных. Общее количество пациентов с COVID-19 за период пандемии достигло 142 189, сообщили в областном правительстве.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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