Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону еще 207 жителей подхватили коронавирус

На Дону еще 207 жителей подхватили коронавирус

На Дону еще 207 жителей подхватили коронавирусную инфекцию. Соответствующая информация размещена на сайте Правительства Ростовской области.

По данным Роспотребнадзора на 27 июня, наибольшее количество новых инфицированных - 44,4% - выявлено в возрастной категории от 18 до 45 лет. Наименьшая заболеваемость отмечается среди пенсионеров, которым более 80 лет, - 3,4% и среди детей - 8,7% инфицированных за последние сутки.

Напомним, за весь период пандемии коронавирусной инфекцией заразились уже 98 650 дончан. Около 90% из них уже выздоровели и вернулись к привычной жизни.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.