На Дону еще 207 жителей подхватили коронавирус
На Дону еще 207 жителей подхватили коронавирусную инфекцию. Соответствующая информация размещена на сайте Правительства Ростовской области.
По данным Роспотребнадзора на 27 июня, наибольшее количество новых инфицированных - 44,4% - выявлено в возрастной категории от 18 до 45 лет. Наименьшая заболеваемость отмечается среди пенсионеров, которым более 80 лет, - 3,4% и среди детей - 8,7% инфицированных за последние сутки.
Напомним, за весь период пандемии коронавирусной инфекцией заразились уже 98 650 дончан. Около 90% из них уже выздоровели и вернулись к привычной жизни.