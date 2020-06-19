На Дону — 8 815 подтверждённых случаев заражения коронавирусом

Опубликованы обновлённые данные по «коронавирусной» статистике в Ростовской области. За последние сутки в регионе официально подтвердили 140 случаев заболевания COVID-19. Общее количество инфицированных — 8 815. Информацию предоставили в донском управлении Роспотребнадзора.Общая ситуация по распространению вируса в области стала лучше: вспышки уже давно не фиксировали, коэффициент распространения заболевания довольно долго держится ниже единицы, коечный фонд не загружен даже наполовину. В связи с этим на Дону уже сняли ряд ограничений. Закрытыми остаются только бассейны, кафе и рестораны, парки развлечений. Местные жители надеются, что скоро и они начнут функционировать, если эпидемиологическая обстановка будет нормальной.За сутки в России зарегистрировано 7 425 случаев заболевания COVID-19. Общее число заражённых в стране — 599 705. От новой инфекции скончались 8 359 человек.